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Госномера на полицейских авто лишатся букв KP

Просмотров:381 Опубликовано: Сегодня, 06:11
Госномера на полицейских авто лишатся букв KP
Фото: today.kz
С 25 мая в Казахстане заработает новый стандарт для транспорта специальных и оперативных служб органы внутренних дел Республики Казахстан, передает Today.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Согласно приложению к приказу о внесении изменений в Правила регистрации автотранспорта, который вступит в силу после 25 мая 2018 года, передние и задние госномера для легковых автомобилей и передние для грузовых автомобилей и автобусов специальных и оперативных служб ОВД РК будут выглядеть так:

Госномера на полицейских авто лишатся букв KP


Задний госномер для легковых и грузовых автомобилей полицейских авто, у которых место крепления не соответствует габаритам «длинного» номера, будет таким:

Госномера на полицейских авто лишатся букв KP


Номера на мотоциклы будут похожими, но с тремя цифрами:

Госномера на полицейских авто лишатся букв KP


Буквенные обозначения останутся только для прицепов и полуприцепов оперативников:

Госномера на полицейских авто лишатся букв KP


Это, к слову, второе по счету изменение номеров для служебных машин полицейских после смены стандарта в 2012 году.
С 25 мая вступают в силу поправки в Правила регистрации транспортных средств, согласно которым автовладельцы получат свободное право выбирать любой ГРНЗиз имеющихся в наличии в РЭПе или спецЦОНе за базовую ставку 2.8 МРП (6 734 тенге). Кроме того, вскоре ставить на учёт авто можно будет вообще не выходя из дома.
Источник: Today.kz
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