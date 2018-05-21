Госномера на полицейских авто лишатся букв KP

С 25 мая в Казахстане заработает новый стандарт для транспорта специальных и оперативных служб органы внутренних дел Республики Казахстан, передает Today.kz со ссылкой на kolesa.kz.Согласно приложению к приказу о внесении изменений в Правила регистрации автотранспорта, который вступит в силу после 25 мая 2018 года, передние и задние госномера для легковых автомобилей и передние для грузовых автомобилей и автобусов специальных и оперативных служб ОВД РК будут выглядеть так:Задний госномер для легковых и грузовых автомобилей полицейских авто, у которых место крепления не соответствует габаритам «длинного» номера, будет таким:Номера на мотоциклы будут похожими, но с тремя цифрами:Буквенные обозначения останутся только для прицепов и полуприцепов оперативников:Это, к слову, второе по счету изменение номеров для служебных машин полицейских после смены стандарта в 2012 году.С 25 мая вступают в силу поправки в Правила регистрации транспортных средств, согласно которым автовладельцы получат свободное право выбирать любой ГРНЗиз имеющихся в наличии в РЭПе или спецЦОНе за базовую ставку 2.8 МРП (6 734 тенге). Кроме того, вскоре ставить на учёт авто можно будет вообще не выходя из дома.