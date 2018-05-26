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Технический сбой произошел в спецЦОНах Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:22
Технический сбой произошел в спецЦОНах Казахстана
СпецЦОН в Астане. Фото Tengrinews
Технический сбой произошел в спецЦОНах Казахстана, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь КАП МВД Казахстана Ирина Лукьянина, передает Tengrinews.kz.

Она напомнила, что с сегодняшнего дня можно поставить транспортные средства на учет без осмотра с целью сверки номеров и агрегатов.

"Между тем, сегодня в программе ГК "Правительство для граждан" произошел технический сбой, что не позволяет в спецЦОНах ставить на учет транспорт без осмотра. В Астане и Алматы в этих учреждениях десятки граждан не могут получить услуги в полном объеме", - сообщила Лукьянина.

Она добавила, что в этой связи в помещениях спецЦОНов выделены дополнительные сотрудники. "Автовладельцам необходимо перед постановкой на учет предъявить этим сотрудникам свидетельство о регистрации транспортных средств для внесения сведений в базу данных. Это можно сделать без представления самого транспортного средства", - проинформировала пресс-секретарь КАП МВД.
Источник: Tengrinews.kz
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