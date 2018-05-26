Кыргызский бешбармак попал в Книгу рекордов Гиннесса

Крупнейшая порция бешбармака, которую приготовили 11 марта 2018 года в Бишкеке, официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает официальный сайт организации. По его данным, вес готового блюда составил 1 464 килограмма.
"Мы отправили заявку в Лондон на рассмотрение, и наше достижение признали 25 мая. Мы также приготовили чучук, но заявку на его регистрацию не отправляли, потому что это дорого", - рассказал изданию "Sputnik Кыргызстан" активист, участвовавший в подготовке документов для заявки на установление рекорда, Эркин Солтонбек.
Как писали кыргызские СМИ ранее, ко Дню ак калпака в Бишкеке 11 марта приготовили 1 тонну 464 килограмма бешбармака и чучук длиною 117 метров. В акции участвовали более 40 поваров и около 100 волонтеров. Для такого количества еды зарезали восемь лошадей, было установлено 12 казанов вместимостью 150 литров.
В 2015 году рекорд по самому большому бешбармаку установили в Астане. Вес готового блюда тогда составил 736,5 килограмма и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
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