«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 26 Мая
+20...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.42 KZT
  • €1 = 383.51 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

США и КНДР ведут продуктивные переговоры по саммиту

Просмотров:51 Опубликовано: Сегодня, 19:16
США и КНДР ведут продуктивные переговоры по саммиту
Фото из открытых источников
Встреча американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына может все-таки состояться. Об этом глава вашингтонской администрации написал в своем Twitter.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о том, чтобы все же провести саммит, который если и произойдет, то, скорее всего, по-прежнему в Сингапуре, в тот же день - 12 июня", – говорится в записи.

По словам президента США, его встреча с северокорейским лидером может пройти и позже намеченной даты.

Напомним, Дональд Трамп уведомил лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорилось в послании хозяина Белого дома Ким Чен Ыну.

Ранее встречу лидеров США и КНДР на высшем уровне предложило руководство Северной Кореи.
Источник: Today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика