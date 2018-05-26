США и КНДР ведут продуктивные переговоры по саммиту

Встреча американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына может все-таки состояться. Об этом глава вашингтонской администрации написал в своем Twitter.



"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о том, чтобы все же провести саммит, который если и произойдет, то, скорее всего, по-прежнему в Сингапуре, в тот же день - 12 июня", – говорится в записи.



По словам президента США, его встреча с северокорейским лидером может пройти и позже намеченной даты.



Напомним, Дональд Трамп уведомил лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорилось в послании хозяина Белого дома Ким Чен Ыну.



Ранее встречу лидеров США и КНДР на высшем уровне предложило руководство Северной Кореи.

