США и КНДР ведут продуктивные переговоры по саммиту

Встреча американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына может все-таки состояться. Об этом глава вашингтонской администрации написал в своем Twitter.
"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о том, чтобы все же провести саммит, который если и произойдет, то, скорее всего, по-прежнему в Сингапуре, в тот же день - 12 июня", – говорится в записи.
По словам президента США, его встреча с северокорейским лидером может пройти и позже намеченной даты.
Напомним, Дональд Трамп уведомил лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом говорилось в послании хозяина Белого дома Ким Чен Ыну.
Ранее встречу лидеров США и КНДР на высшем уровне предложило руководство Северной Кореи.
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