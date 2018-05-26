Режиссер "Айки" рассказал в Шымкенте о феномене казахской актрисы

Уроженец Шымкента, российский режиссер Сергей Дворцевой во время поездки в ЮКО рассказал об успехе своей работы "Айка" на Каннском фестивале и о том, как нашел актрису на главную роль Самал Еслямову , передает Today.kz со ссылкой на Otyrar.kz.



Режиссер приехал в Шымкент к своей маме. По его словам, каждая улочка в городе вызывает ностальгию.

"Я рад заехать сюда, потому что, во-первых, у меня мама здесь живет. Во-вторых, я чимкентский, вот, во весь рост. Я люблю Чимкент. Сейчас он Шымкент, раньше был Чимкент, неважно, как он называется. Главное, что это наш город. И вот сейчас мы едем, и я говорю, что мне даже воздух здесь нравится – он такой приятный, немножко с пыльцой, жарко. Я люблю, когда жарко", – сказал Сергей Дворцевой.



По его словам, мировые кинематографисты признали талант Самал Еслямовой, сыграть так проникновенно – было настоящим подвигом.



"Я считаю, что этот успех – успех казахской актрисы, потому что она сама (Самал Еслямова – Прим. ред.) – это такой бриллиант, который я когда-то в Петропавловске обнаружил. И мое дело было только заняться такой хорошей огранкой этого бриллианта, потому что она действительно великолепная актриса. Иногда спрашиваешь себя, откуда берутся такие люди, в глубинке, она из сельской местности. У нее и характер сильный, и актерский талант. И вот когда вы увидите фильм, вы это поймете, потому что российские СМИ говорят, что эта роль – подвиг. Роль сыграна на страдании", – сказал режиссер.



События в картине развиваются в течение шести дней, вот только снимали ее долгие шесть лет. По словам режиссера, этот срок позволил отточить сцены, кадры и эмоции до нужного состояния.



"Так получилось, что эта картина так долго делалась. Еще она и в снегу снималась, при таком снегопаде, это в Москве такая погода. И в Москве в этом году был такой снег, а предыдущие три года были малоснежными. Мы ждали, мы ездили в Мурманск, но это все же другой город", – отметил Дворцевой.



Жители Казахстана смогут уже этой осенью увидеть нашумевший в Каннах фильм на больших экранах .



Напомним, фильм "Айка" участвовал в основной конкурсной программе 71-го Каннского кинофестиваля. "Золотую пальмовую ветвь" картина не получила, но все же отличилась на фестивале – исполнительница роли Айки казахстанка Самал Еслямова была названа лучшей актрисой в Каннах.



Сюжет картины разворачивается вокруг молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребенка прямо в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх.



Аким ЮКО Жансеит Туймебаев за вклад в развитие кинематографа наградил Сергея Дворцевого медалью "За заслуги в регионе".