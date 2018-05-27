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Ученые выяснили неожиданную пользу жевательной резинки

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Ученые выяснили неожиданную пользу жевательной резинки
Фото с сайта divomix.com
Ученые из университета Васэда в Токио выяснили, что жевательная резинка может способствовать похудению, если ее жевать во время ходьбы. Исследование опубликовано в журнале Journal of Physical Therapy Science, сообщает РИА Новости.

Специалисты изучили 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Их разделили на две группы. Представителям первой выделили по две подушечки жвачки, чтобы жевать во время движения в своем естественном темпе в течение 15 минут. Второй, контрольной группе вместо жвачки достался порошок, содержащий такие же ингредиенты. В обоих случаях ученые измеряли частоту сердечных сокращений, пройденное ими расстояние и расход энергии.

Выяснилось, что у участников эксперимента из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей контрольной группы. Наиболее положительный эффект был зафиксирован у пожилых людей.

"Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", - утверждают авторы исследования.

Ученые также подчеркивают, что, комбинируя упражнения и жевательную резинку, можно эффективно контролировать свой вес. Ввиду методологических ограничений ученые не смогли подсчитать точное количество жевательных движений. С их точки зрения, в дальнейших исследованиях необходимо будет учитывать этот фактор для более точного измерения показателей.
Источник: Tengrinews.kz
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