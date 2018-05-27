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Глава KAZ Minerals Bozymchak задержан в Бишкеке

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Глава KAZ Minerals Bozymchak задержан в Бишкеке
Фото с сайта tazabek.kg
Генеральный директор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев задержан в Бишкеке, передает Tengrinews.kz. Эту информацию подтвердили в Департаменте корпоративных связей группы компаний KAZ Minerals.

"Подтверждаю (задержание. - Прим. автора). Мы ждем официального предписания, чтобы понять суть предъявленных обвинений. У уполномоченного органа на это 48 часов", - сообщили в департаменте.

По некоторым данным, он был задержан в аэропорту Бишкека. Накануне, кыргызские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о задержании Ильяса Тулекеева. По их данным, Тулекеев находится в СИЗО Бишкека. По предварительным данным, его обвиняют по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской республики. Его также подозревают в сокрытии налогов.

Ильяс Тулекеев руководит компанией со дня основания. Компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC. Работу в Кыргызстане компания "Казахмыс Голд Кыргызстан" начала в 2007 году. 31 октября 2015 года "Казахмыс Голд Кыргызстан" переименовали в KAZ Minerals Bozymchak, компания владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения. 1 августа 2015 года состоялся запуск горно-обогатительного комбината "Бозымчак" с участием премьер-министра Кыргызстана.
Источник: Tengrinews.kz
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