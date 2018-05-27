Глава KAZ Minerals Bozymchak задержан в Бишкеке

Генеральный директор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев задержан в Бишкеке, передает Tengrinews.kz. Эту информацию подтвердили в Департаменте корпоративных связей группы компаний KAZ Minerals.
"Подтверждаю (задержание. - Прим. автора). Мы ждем официального предписания, чтобы понять суть предъявленных обвинений. У уполномоченного органа на это 48 часов", - сообщили в департаменте.
По некоторым данным, он был задержан в аэропорту Бишкека. Накануне, кыргызские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о задержании Ильяса Тулекеева. По их данным, Тулекеев находится в СИЗО Бишкека. По предварительным данным, его обвиняют по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской республики. Его также подозревают в сокрытии налогов.
Ильяс Тулекеев руководит компанией со дня основания. Компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC. Работу в Кыргызстане компания "Казахмыс Голд Кыргызстан" начала в 2007 году. 31 октября 2015 года "Казахмыс Голд Кыргызстан" переименовали в KAZ Minerals Bozymchak, компания владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения. 1 августа 2015 года состоялся запуск горно-обогатительного комбината "Бозымчак" с участием премьер-министра Кыргызстана.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.