"Поезд ушел" – промоутер Альвареса объявил мертвым реванш с Головкиным

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, занимающейся продвижением мексиканца Сауля Альвареса, заявил, что переговоры с командой казахстанца Геннадия Головкина о реванше зашли в тупик и "Канело" намерен двигаться дальше, передает Today.kz со ссылкой на Vesti.kz.



"Головкин мог сделать самый большой гонорар в своей карьере, а сам договаривается с IBF об обязательном бое с Деревянченко, у которого рэкорд 11-0. Что ж, прекрасно, иди и дерись с Деревянченко за миллион долларов. Так что мы больше не ждем Головкина. У них был контракт шесть недель, их требования бессмысленны. Мы прошли через все, чтобы попытаться сделать этот бой. Посмотрите, "Канело" прошел тестирование VADA, даже комиссия проверила его перед этим, сдал тест на волосяной фолликул. Что нам еще нужно сделать? – сказал Де Ла Хойя.



Напоследок промоутер язвительно пожелал Головкину успешного боя с украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО), сторона которого настоятельно требует от чемпиона проведения защиты титула.



"Головкин, удачи тебе в бою против Деревянченко, твоего обязательного претендента. Поезд ушел, и отправился в сторону Джейкобса, Сондерса и О'Салливана", – заявил Де Ла Хойя.

Изначально реванш Головкина и "Канело" должен был состояться 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако за два месяца до боя мексиканец провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на полгода, а поединок с казахстанцем отменили.



Срок дисквалификации Альвареса истекает в августе, а его возвращение на ринг запланировано на 15 сентября. Промоутеры мексиканца заверили, что он проведет бой в намеченный срок независимо от того, будет ли соперником Головкин или кто-то другой.