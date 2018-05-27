В WhatsApp обнаружили ошибку, позволяющую писать людям из "черного списка"

Пользователи WhatsApp обнаружили в мессенджере очередную уязвимость. Оказалось, что заблокированные люди могут просматривать профиль и отправлять сообщения тем, кто внес их в "черный список", сообщают Новости Hi-Tech.
"Люди, почему я продолжаю получать сообщения от этого человека даже после того, как я его заблокировал?", - пожаловался в Twitter один из юзеров. В качестве доказательства своих слов, пользователь приложил снимок, на котором видно, что его собеседник действительно находится в черном списке, однако сообщения все равно доходят до адресата. Позже подобную проблему подтвердили еще несколько пользователей. Причем ошибку обнаружили и на платформе iOS, и на Android.
Разработчики подтвердили наличие бага и пообещали устранить проблема в ближайшее время. Однако эксперты уже сами нашли выход из сложившейся ситуации. Чтобы все же заблокировать человека нужно для начала его разблокировать, а затем повторно забанить.
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