Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии

Подозреваемого в мошенничестве директора ТОО "Лидер Нефтепродукт KZ", акционера Qazaq Banki Бахыта Ибрагима экстрадировали из Германии, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.



"Сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Антикоррупционной службой для привлечения к уголовной ответственности из Германии экстрадирован директор ТОО "Лидер Нефтепродукт KZ" Ибрагим Бахыт", – говорится в сообщении.



Задержанный подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО "Bank RBK" в особо крупном размере.

По данным Генпрокуратуры, общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составляет 50 миллиардов тенге и 83 миллиона долларов.



После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск.



В настоящее время Ибрагим водворен в следственный изолятор Астаны.



Напомним, 23 апреля Ибрагим Бахыт был задержан на территории Германии.

Отметим, что Ибрагим возглавлял совет директоров Qazaq Banki до июня 2017 года, его сменил Аскар Каримуллин. Сам же Ибрагим был переведен на должность члена совета директоров.

