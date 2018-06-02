Врачи в США разработали новый вид анализа крови, выявляющий рак на ранней стадии

Американские медики считают, что разработали новый метод анализа крови, позволяющий диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях и, соответственно, повышающий шансы таких пациентов на излечение, передает ТАСС.



Как сообщили некоторые американские СМИ, включая телекомпанию CNN, новый тип исследования крови, судя по имеющимся предварительным данным, способен выявлять с высокой степенью точности 10 видов рака. Эта диагностика производится за счет исследования ДНК, извлекаемого из крови. Метод был разработан группой практикующих врачей-онкологов из США во главе с Эриком Клайном, работающим в одном из медицинских центров Кливленда (штат Огайо). В ближайшие дни результаты работы этих специалистов будут представлены на рассмотрение их коллег из других стран, съезжающихся на ежегодную конференцию Американского общества клинической онкологии, которая состоится в Чикаго (штат Иллинойс).



Согласно имеющимся сведениям, изобретенный метод предусматривает проведение в общей сложности трех взаимодополняющих анализов крови пациента. С наибольшей точностью (90 процентов) он позволяет распознать рак яичников, а также гепатобилиарный рак и рак поджелудочной железы (в обоих случаях - 80 процентов). Метод был уже испытан на 1627 людях, у 878 из которых он помог обнаружить онкологические заболевания, которые прежде не были выявлены.



Эксперты, подготовившие данный метод диагностики, подчеркивают, что пока его еще нельзя начать масштабно применять на практике. Тем не менее руководитель Центра по борьбе с раком мочевыделительной системы при Юниверсити-Колледже в Лондоне Герхардт Аттард, комментируя новую разработку американских коллег, предположил, что она будет внедрена в течение "следующих 5-10 лет". Эти изыскания "продвигаются вперед чрезвычайно быстро", сказал эксперт.

