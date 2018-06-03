Бойцов MMA заставят драться без перчаток

В США 2 июня состоится первый турнир Bare Knuckle FC по боксерским боям без перчаток, в котором примут участие ряд бойцов смешанного стиля (MMA). Об этом сообщает MMA Fighting, передает Today.kz.
На первом турнире Bare Knuckle FC сойдутся представители MMA, бокса и муай-тай. Анонсировано 12 боев. Среди участников — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рикко Родригес, а также Джоуи Бельтран, становившийся претендентом на титул под эгидой Bellator. Состоится и поединок женского дивизиона Bare Knuckle FC, в котором сойдутся Бек Ролингс, известная по выступлениям в UFC, и боксер Альма Гарсия.
Событие станет первым легальным турниром по боксу без перчаток с 1889 года на территории США. Трансляция будет доступна по всему миру по платной подписке.
В боксе без перчаток бойцы выступают без какой-либо защиты для костяшек рук. В традиционном боксе в этих целях применяются перчатки.
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