90-летнюю этническую казашку задержали в Китае

Задержанная в Китае 90-летняя этническая казашка вернулась в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова.
"2 июня 2018 года благодаря договоренностям между Посольством Казахстана в Китае и Министерством общественной безопасности Китая в Казахстан была возвращена 90-летняя этническая казашка, уроженка Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики", - сообщил Жайнаков в Facebook.
Как отметил Жайнаков, 29 мая 2018 года пожилая женщина и ее сын были задержаны в Пекине за нарушение миграционного законодательства и незаконное пребывание на территории КНР. Как выяснилось, 90-летняя Райхан и ее близкие прибыли в Китай в марте 2017 года и, превысив установленный визой срок (30 дней), более одного года находились на территории страны.
"Сотрудники Посольства Казахстана немедленно связались с правоохранительными органами Китая. В результате выяснения обстоятельств задержания казахстанских граждан стало известно, что задержанные имели двойное гражданство - Казахстана и Китая. При содействии китайской стороны и Посольства Казахстана задержанным в срочном порядке была оформлена утрата гражданства Китая и депортация в Казахстан без уплаты штрафа и водворения в изолятор временного содержания", - отметил Жайнаков.
Ранее сообщалось о том, что несколько этнических казахов, получивших гражданство Казахстана, не смогли правильно оформить выход из гражданства Китая и были задержаны. По словам министра, на сегодня освобождены 9 из 12 ранее задержанных. Всего, по данным МИД, порядка 170 этнических казахов испытывают трудности в Китае.
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