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Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без присмотра

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 13:44
Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без присмотра
Фото ©Турар Казангапов
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева объяснила, почему предложила наказывать родителей за то, что они оставляют детей до 12 лет без присмотра дома, передает Tengrinews.kz.

"В Сети разразился нешуточный спор. Спорят о том, что я имела в виду, говоря о родительской ответственности. Мне кажется, что я отвечу на этот вопрос лучше. Позавчера на отчетной встрече я говорила о родительской ответственности как о базовом инструменте безопасности ребенка. Одним из пунктов мною был назван пункт о необходимости ее повышения. Думаю, все согласятся, что когда родители применяют превентивные меры безопасности, риск гибели или травмирования ребенка минимален", - написала Балиева в Facebook.

Она пояснила, что в последние годы статистика по детской смертности пугает, а ее причины пугают еще больше. Каждый третий случай происходит из-за родительской халатности, и это, по ее мнению, нельзя оставлять без внимания. "Правительство вынуждено реагировать на подобные вещи, так как дети - это не только дети своих родителей, но и граждане республики. Их жизни в приоритете у государства. Дабы обеспечить максимальную безопасность, государство строит необходимую инфраструктуру, в том числе и виде законодательства. Сейчас в планах, я подчеркиваю, в планах, законопроект о детской безопасности, где один из рисков обозначен как родительская халатность. Это явление есть, и, думаю, отрицать его никто не станет", - добавила Балиева.

При этом она отметила, что будут разрабатываться меры исходя из ситуации родителей.

"Есть случаи, когда мать, скажем, работает продавцом, и у нее зарплата 50 тысяч тенге, она единственный кормилец и, конечно, не может себе позволить отправить ребенка в садик, нанять няню. Ей это элементарно дорого. Мы думаем, как создать условия для таких детей, чьи матери в трудном положении. Разрабатываем ряд мер, такие как стимулирование работодателей на создание детских садов по месту работы матери. Но есть и другие случаи, когда родители уходя в гости, просто оставляют на ночь своего малыша в расчете, что он спит, или проявляют другую безответственную халатность, а дети тем временем травмируются или гибнут. Вы не представляете, сколько таких историй поступает на номер 111", - рассказала уполномоченный по правам ребенка.

"Хочу отметить, что эти два примера не равнозначны. Если в первом случае нам всем нужно думать, и я с радостью жду предложений, как можно помочь женщинам-героиням, кто, несмотря ни на что, воспитывает и не отказывается от своих деток. То во втором случае общество и государство должны быть непримиримы с халатностью, цена которой - детская жизнь. Нужно понимать, что ребенок не собственность, не машина и не игрушка, он человек, самостоятельная отдельная личность, им нельзя распоряжаться по своему усмотрению, у него есть свои права, главным из которых является право на жизнь", - добавила Балиева.

По словам детского омбудсмена, рассматривается опыт Германии, где законодательно предусмотрена ответственность родителей за оставление детей в потенциальной опасности, то есть одних без присмотра.

"Этот закон исходит из следующей логики: ребенок, оставшись один дома, может выпасть из окна, устроить пожар и погибнуть, залезть в розетку, пораниться ножом. И это, нужно сказать, уже сегодня происходит в нашей стране. По разным причинам, иногда не потому, что родители халатны, а потому, что они заняты вопросом выживания. И я это понимаю. В настоящий момент понятна только проблема, дети травмируются и гибнут. Пути ее решения ищет как правительство, так и институт детского омбудсмена. Я открыта к предложениям и буду рада услышать, если у вас есть видение, как эту сложную задачу решить, какие меры принять", - заключила Балиева.

Напомним, ранее Загипа Балиева предлагала запретить казахстанцам оставлять детей до 12 лет без присмотра.
Источник: Tengrinews.kz
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