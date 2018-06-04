Не все интернет-магазины торгуют оригинальной косметикой – исследование

Специалисты агентства маркетинговых и социологических исследований DAMU Research по заказу НПП "Атамекен" провели исследование рынка парфюмерии и косметики, передает Today.kz со ссылкой на abctv.kz.



Как отмечают эксперты, в начале 2000-х годов, когда в Казахстане еще не было крупных сетей магазинов косметики и парфюмерии, духи и косметику покупали на базарах, барахолках и в бутиках. Сейчас же появились интернет-магазины косметики и парфюмерии. В этой связи усилилась и конкуренция – компании борются за каждого клиента, завлекая большими скидками, широким ассортиментом и индивидуальным подходом к клиентам.



"В большинстве случаев на базарах и барахолках по-прежнему продают подделки, порой и качественные, которые сложно на первый взгляд отличить от оригинала. Вполне возможно купить подделку по цене, сопоставимой с оригиналом. В целом, все больше и больше казахстанцев со средним уровнем заработка и выше предпочитают базарам крупные торговые сети и интернет-магазины", – уточняется в исследовании.



Интернет-магазины косметики и парфюмерии имеют возможность предоставить цены дешевле, чем в магазинах, так у них нет затрат на аренду. Ассортимент продукции сопоставим с тем, что присутствует у розничных магазинов.



"Стоит отметить, что не все интернет-магазины торгуют оригинальной продукцией. Некоторые завозят товар из ОАЭ и Турции, заявляя о том, что парфюм изготовлен по лицензии в стране, где рабочая сила дешевле, да и на упаковке парфюма сэкономили. К минусам интернет-магазинов стоит добавить отсутствие возможности понюхать аромат или посмотреть пробники декоративной косметики, поэтому в интернет-магазинах, в основном, заказывают проверенные и полюбившиеся духи и косметику", – отмечают специалисты.



В Казахстане косметическую продукцию с разной степенью регулярности покупают около 80 процентов населения. В гендерном аспекте 94 процента покупателей – это женщины и 68 процентов – мужчины. На процесс принятия решения о покупке косметического средства существенное влияние оказывает как цена, так и бренд. Если для 60 процентов потребителей в мире при выборе косметического средства цена имеет огромное значение, то 49 процентов ориентируются на бренд.



Советам и рекомендациям людей из ближнего окружения (друзья, знакомые) отдают предпочтение 38 процентов, и только 13 процентов ориентируются на мнение партнера косметической компании.

Перечисленные факторы имеют для мужчин и женщин разное значение. Так, 39 процентов женщин и 17 процентов мужчин считают важным для себя попробовать косметическое средство перед покупкой с помощью бесплатных пробников, 56 процентов женщин и 40 процентов мужчин лояльны к уже знакомой торговой марке косметической продукции. В процессе выбора косметических средств около 18 процентов женщин и 46 процентов мужчин учитывают мнение ближайшего партнера. В отличие от женщин, мужчины больше ориентируются на мнение своей второй половины – 46 процентов. При этом существенное влияние на мнение мужчин и женщин оказывает информация в интернете о товаре.



Эксперты констатируют: в ближайшей перспективе на рынке останутся только два сегмента: люксовая и массовая косметика. Масс-маркет будет размыт на высокий, средний и нижний уровень, а рост сегмента люксовой косметики будет обеспечиваться благодаря покупателям не только с высоким и средним материальным благосостоянием, но и низким.



"Увеличение доли среднего класса в Казахстане способствует превращению люксовых товаров в продукт массового потребления. Торговые розничные сети также повышают доступность люксовой продукции. Так, торговые предприятия применяют дисконтные системы, позволяющие постоянным покупателям экономить, по различным оценкам, 5-25 процентов стоимости товара", – говорится в исследовании.



Несмотря на это, в Казахстане динамичнее всего на сегодняшний день растет доля продаж косметики в категориях mass-market и middle-market. В категории "люкс" продажи растут преимущественно в крупных городах.



По данным экспертов, изменение рынка косметических средств напрямую зависит от предпочтений потребителей, которые за последние годы тоже сильно изменились. Если раньше основная доля потребительского спроса приходилась на декоративную косметику, то в последние годы соотношение заметно растет в пользу косметики и процедур по уходу. Среди потребителей косметической продукции наблюдается значительный рост доли пожилых людей.

