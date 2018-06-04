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Астрономы назвали 121 планету, на чьих спутниках может быть жизнь

Просмотров:59 Опубликовано: Сегодня, 06:16
Астрономы назвали 121 планету, на чьих спутниках может быть жизнь
Фото из открытых источников
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде и Университета в Южном Квинсленде обнаружили более сотни гигантских планет, рядом с которыми могут находиться спутники, пригодные для жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal, передает Today.kz.

"В Солнечной системе присутствует как минимум 175 лун, вращающихся вокруг восьми планет. И хотя большая часть из них сопровождает Юпитер и Сатурн, которые находятся далеко за пределами "зоны жизни", экзолуны могут находиться в более благоприятных условиях. Их поиски заметно повысят наши шансы найти внеземную жизнь", — пишет в исследовании астроном из университета Калифорнии в Риверсайде Стивен Кейн.

Ученые также отметили, что задача изучения этих спутников — намного более сложная, чем кажется, потому что они находятся далеко за пределами зоны обитаемости Солнечной системы.

Для того, чтобы наметить область изучения, астрономы просмотрели сотни экзопланет, найденных телескопом "Кеплер", начиная с 2009 года. По их мнению, 121 из них — газовые гиганты, вращающиеся вокруг своих звезд в зоне обитаемости. При определенных условиях, которые еще следует подтвердить, эти экзолуны могут быть пригодными для жизни. В некоторых случаях — даже более пригодными для жизни, чем Земля — так как они получают энергию и от звезды, и от планеты, вокруг которой вращаются.

"Теперь, когда мы создали базу данных известных газовых гигантов в зоне обитаемости своих звезд, мы проведем исследования на потенциальные экзолуны и постараемся определить их свойства. Последующие изучения помогут добыть больше информации для разработки будущих телескопов, чтобы мы смогли обнаруживать эти луны, изучать их свойства и искать признаки жизни", — отмечается в научном труде.
Источник: Today.kz
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