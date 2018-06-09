Минералы показали, что юный Марс был полон снега, льда и вулканов, передает Today.kz со ссылкой на Hi-News.ru.



"Климат Марса в самом начале его истории — предмет ожесточенных споров. Какой была Красная планета: теплой и влажной или холодной и заснеженной? Новое исследование, опубликованное в Icarus, говорит в пользу последнего. Сегодня мы знаем, что Марс усеян сетями долин, дельт и озерных отложений, а значит однажды на поверхности должна была течь вода – примерно четыре миллиарда лет назад. До сих пор климатологам не удавалось создать достаточно теплую модель климата, чтобы на поверхности Марса вода была жидкой", – пишет сайт.



"Люди пытаются смоделировать древний климат Марса, используя те же модели, которые мы используем на Земле, и у них не совсем получается. Трудно создать теплый древний Марс, потому что солнце тогда было намного слабее. Вся Солнечная система была холоднее", – считает доцент факультета наук о Земле, атмосферных и планетарных наук в Университете Пердью Бриони Хорган.



Вулканизма на протяжении ранней истории Марса было много. В некоторых хорошо изученных местах планеты находятся большие вулканы, но о регионах низкой и гладкой топографии в этом отношении известно немного. На Марсе насчитывается порядка 100 плоских холмов, известных как "холмы Сизифа", которые могут быть вулканическими по происхождению.



"Когда вулканы извергаются под ледяными покровами и ледниками на Земле, сочетание тепла и талой воды создает плоские крутые горы с плоскими вершинами — их называют "туйя". Когда подледниковые извержения не нарушают поверхности льда, вершины вулканов остаются конусообразными, а не становятся плоскими. Минералогия, произведенная во время этих событий, становится уникальной, благодаря воздействию горячей лавы и холодной ледниковой талой воды", – говорится в работе исследователей.



Ученые использовали снимки спектрометров CRISM для определения того, соответствует ли минеральный состав региона подледному вулканизму.



CRISM фиксирует как видимые волны света, так и более короткие длины волн, что помогает операторам инструмента определить широкий спектр минералов на поверхности Марса. На видимые длины волн сильно влияет железо, тогда как в инфракрасных длинах волн CRISM ловит сигнатуры карбонатов, сульфатов, гидроксильных групп и воды, включенной в минеральные кристаллы.



"У каждой породы есть свой определенный отпечаток, и его можно идентифицировать по отражениям света", – утверждает автор работы Шеридан Акисс.



Ученые выявили три конкретных комбинации минералов в регионе, в которых преобладают гипс, полигидратные сульфаты и смесь оксида смектит-цеолит-железа – все они ассоциируются с вулканами в ледниковых средах.



"Теперь у нас есть все данные о минералах и морфологии, которые говорят, что в какой-то момент времени на Марсе должен был быть лед. И, вероятно, это было относительно поздно в истории юного Марса", – заявил Акисс.

