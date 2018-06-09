Пассажиров лишат возможности смотреть в иллюминаторы

Арабская авиакомпания Emirates всерьез планирует убрать иллюминаторы из своих самолетов и заменить их на виртуальные окна, на которые будет выводиться изображение с наружных камер. Об этом сообщает "Популярная механика".



Президент авиакомпании Тим Кларк отмечает, что виртуальные иллюминаторы позволят самолетам стать легче, они будут летать быстрее, выше и при этом тратить меньше топлива. Кроме того, такая технология заодно повысит и уровень безопасности. По его словам, картинка на таком экране будет выглядеть качественнее и естественнее, чем тот вид, который можно наблюдать через толстое стекло иллюминатора.



При этом изображение будет доступно всем без исключения пассажирам. Поэтому отпадет необходимость выбирать место "у окна".



В первую очередь виртуальными иллюминаторами оборудуют салоны бизнес-класса в новом авиалайнере Boeing 777−300R, но когда именно это произойдет, пока не уточняется. Кларк уверен, что в будущем все пассажирские самолеты будут конструироваться без иллюминаторов.