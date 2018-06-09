Одна из стран G7 легализует марихуану

Сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны. В связи с большим количеством поправок законопроект будет направлен в Палату общин, которая ранее его одобрила. Реализация закона будет возможна к концу 2018 года, передает "Евроньюс".



Легализацию каннабиса, согласно опросам, поддерживают около 60 процентов жителей страны. Законопроект был предложен правящей Либеральной партией. Активное сопротивление инициативе оказывали сенаторы от оппозиционной Консервативной партии. Высказываются опасения, что легализация может повлиять на криминальную обстановку, здоровье и множество других факторов.



Канада станет первым государством "Большой двадцатки", которая узаконит рекреационное использование марихуаны, говорится в сюжете телеканала. Ее применение в медицинских целях является законным с 2001 года. Отметим также, что Канада входит в так называемую "Большую семерку" или G7.



