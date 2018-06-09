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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Одна из стран G7 легализует марихуану

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 07:36
Одна из стран G7 легализует марихуану
© euronews.com
Сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны. В связи с большим количеством поправок законопроект будет направлен в Палату общин, которая ранее его одобрила. Реализация закона будет возможна к концу 2018 года, передает "Евроньюс".

Легализацию каннабиса, согласно опросам, поддерживают около 60 процентов жителей страны. Законопроект был предложен правящей Либеральной партией. Активное сопротивление инициативе оказывали сенаторы от оппозиционной Консервативной партии. Высказываются опасения, что легализация может повлиять на криминальную обстановку, здоровье и множество других факторов.

Канада станет первым государством "Большой двадцатки", которая узаконит рекреационное использование марихуаны, говорится в сюжете телеканала. Ее применение в медицинских целях является законным с 2001 года. Отметим также, что Канада входит в так называемую "Большую семерку" или G7.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 11:39
Легализировав мариванну, решается множество проблем. Но проблемы появятся у аптечного алкогольного и табачного бизнеса в ту же минуту. Пока их лобби сильнее общественного мнения никогда не будет лигалайза.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:27
Bizdede nashaqorlyqty zańdastyrady. Birneshe jyl buryn, áskerı bıletti 22 jasqa tolģandarģa 220K-ģa satyp bastady, qazirgi tańda 300K turady. Áskerı bıletti zańdastyrģan yel, álide zańdastyratyn zatty izdeıdi.
 
 

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