Появился портал всех исходных компьютерных кодов человечества

Цифровое наследие мира может быть безвозвратно утрачено для последующих поколений. В рамках мер по предотвращению этого ЮНЕСКО и французский исследовательский институт Inria выступили с совместной инициативой по созданию универсального портала компьютерных кодов. Теперь все исходные коды компьютерных программ, созданных с начала эпохи цифровых технологий, будут собраны в одном месте и доступны для общей публики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.
В июле 1969 года экипаж космического корабля Аполлон-11 достиг Луны. Это была первая высадка человека на ее поверхности, тот самый «маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества». По заказу НАСА, исходный код навигационной системы корабля был разработан в Массачусетском Технологическом Институте в США, в музее которого до сих пор хранилась единственная копия оригинального файла с кодом. Теперь оцифрованную версию этого и многих других программных файлов можно будет найти на портале Software Heritage.
На днях состоялся запуск совместного проекта ЮНЕСКО и французского исследовательского института Inria, специализирующегося на информатике, прикладной математике и вычислительной технике. Как заявил директор проекта Роберто Ди Космо, создание архива файлов заняло три года. Впереди – внесение в библиотеку всех недостающих кодов, а также оптимизация пользовательского интерфейса сайта. В ЮНЕСКО опасаются, что цифровая эволюция оказалась слишком стремительной и дорогостоящей, и правительства и учреждения не смогли своевременно, опираясь на исчерпывающую информацию, разработать стратегии сохранения цифрового наследия. В 2003 году была подписана Хартия о сохранении цифрового наследия, предписывающая основные цели и задачи для государств в этом направлении. Устаревание оборудования и программ, обеспечивающих доступ к цифровым материалам, неопределенность в вопросах ресурсного обеспечения, ответственности и методик обеспечения сохранности, отсутствие соответствующих законодательных актов – все это затрудняет задачу охраны цифрового наследия.
Проект Software Heritage обеспечит сохранение и распространение этих данных. На данный момент, в базе портала имеется более четырех миллиардов файлов с исходными кодами, в том числе их последовательные итерации. Данные о более чем 83 миллионах проектов ПО относятся к самым различным областям: от первых в истории интернет-браузеров до популярных видеоигр. «Программное обеспечение – это тоже наше наследие» - считают в ЮНЕСКО.
Генеральный директор Организации Одри Азуле заявила о необходимости беречь цифровое наследие человечества. «Этот проект находится в русле нашего мандата, предполагающего поддержку свободного распространения информации и культуры, а также содействие интеллектуальному сотрудничеству в интересах мира и развития».
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