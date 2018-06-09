«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 09 Июня
+22...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.02 KZT
  • €1 = 392.91 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Появился портал всех исходных компьютерных кодов человечества

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 08:15
Появился портал всех исходных компьютерных кодов человечества
inform.kz
Цифровое наследие мира может быть безвозвратно утрачено для последующих поколений. В рамках мер по предотвращению этого ЮНЕСКО и французский исследовательский институт Inria выступили с совместной инициативой по созданию универсального портала компьютерных кодов. Теперь все исходные коды компьютерных программ, созданных с начала эпохи цифровых технологий, будут собраны в одном месте и доступны для общей публики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В июле 1969 года экипаж космического корабля Аполлон-11 достиг Луны. Это была первая высадка человека на ее поверхности, тот самый «маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества». По заказу НАСА, исходный код навигационной системы корабля был разработан в Массачусетском Технологическом Институте в США, в музее которого до сих пор хранилась единственная копия оригинального файла с кодом. Теперь оцифрованную версию этого и многих других программных файлов можно будет найти на портале Software Heritage.

На днях состоялся запуск совместного проекта ЮНЕСКО и французского исследовательского института Inria, специализирующегося на информатике, прикладной математике и вычислительной технике. Как заявил директор проекта Роберто Ди Космо, создание архива файлов заняло три года. Впереди – внесение в библиотеку всех недостающих кодов, а также оптимизация пользовательского интерфейса сайта. В ЮНЕСКО опасаются, что цифровая эволюция оказалась слишком стремительной и дорогостоящей, и правительства и учреждения не смогли своевременно, опираясь на исчерпывающую информацию, разработать стратегии сохранения цифрового наследия. В 2003 году была подписана Хартия о сохранении цифрового наследия, предписывающая основные цели и задачи для государств в этом направлении. Устаревание оборудования и программ, обеспечивающих доступ к цифровым материалам, неопределенность в вопросах ресурсного обеспечения, ответственности и методик обеспечения сохранности, отсутствие соответствующих законодательных актов – все это затрудняет задачу охраны цифрового наследия.

Проект Software Heritage обеспечит сохранение и распространение этих данных. На данный момент, в базе портала имеется более четырех миллиардов файлов с исходными кодами, в том числе их последовательные итерации. Данные о более чем 83 миллионах проектов ПО относятся к самым различным областям: от первых в истории интернет-браузеров до популярных видеоигр. «Программное обеспечение – это тоже наше наследие» - считают в ЮНЕСКО.

Генеральный директор Организации Одри Азуле заявила о необходимости беречь цифровое наследие человечества. «Этот проект находится в русле нашего мандата, предполагающего поддержку свободного распространения информации и культуры, а также содействие интеллектуальному сотрудничеству в интересах мира и развития».
Источник: inform.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика