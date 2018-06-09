В США представлен самый мощный суперкомпьютер в мире

Американские инженеры заявили о создании самого мощного в мире компьютером под названием Summit. Компьютер был создан в лаборатории министерстве энергетики США. Об этом сообщает MIT Technology Review, передает Today.kz.



Создатели компьютера Summit заявляют, что его производительность составляет до 200 петафлопс, что равняется 200 квадриллионов вычислений в секунду.



"Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в одно мгновение", — сказано в сообщении.



Изобретение будут использовать для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также закономерности в возникновении зависимостей от наркотических веществ. Также Summit будет способен моделировать климат для более точного прогноза погоды.



Производительность Summit настолько высока, что система способна всего за один час справляться с задачами, на которые у обычного настольного компьютера могло уходить до 30 лет.



Суперкомпьютер Summit состоит из 4608 серверных станций, занимающих общую площадь двух теннисных кортов. Система в общем использует более девяти тысяч 22-ядерных процессоров IBM Power9, работающих в тандеме с более 27 000 графическими процессорами NVIDIA Tesla V100. Потребляемого суперкомпьютером Summit объема энергии хватит для питания 8100 домов. Понятное дело, такую жаровню нужно эффективно охлаждать, поэтому через каналы системы охлаждения суперкомпьютера каждую минуту проходит более 18 000 литров воды.



Производительность Summit более чем в два раза превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), считавшегося ранее самой мощной в мире машиной.

