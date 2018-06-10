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Из свадебного кортежа в такси пересадил новобрачных узбекский чиновник

Просмотров:339 Опубликовано: Сегодня, 09:43
Из свадебного кортежа в такси пересадил новобрачных узбекский чиновник
Иллюстративное фото
Инцидент произошел во время поездки Кахрамона Куранбаева – госсоветника главы Узбекистана – по городам Ферганской долины. Встретив по дороге роскошный свадебный кортеж, чиновник остановил машины и вынудил жениха с невестой пересесть на такси, передает Today.kz со ссылкой на ИА "Фергана".

Сопровождавшие молодоженов гости также не смогли продолжить свой путь, так как их Кахрамон Куранбаев развернул в обратном направлении.
Помимо должности госсоветника президента, Куранбаев занимает пост председателя центрального совета Союза молодежи Узбекистана, в связи с чем, считает своим долгом при каждом удобном случае воспитывать молодое поколение.

"Если мы не будем воспитывать молодежь, если Союз молодежи не будет этим заниматься, то нам придется освободить занимаемые должности", – заявил Куранбаев, комментируя журналистам случай с кортежем.

Он также добавил, что одной из актуальных проблем являются роскошные свадьбы, тогда как сейчас непозволительно делать слишком пышные торжества. Только в апреле и мае текущего года Союз молодежи организовал 288 стандартных свадеб, и это далеко не предел, предупредил Куранбаев.

Из свадебного кортежа в такси пересадил новобрачных узбекский чиновник

Кахрамон Куранбаев / Фото с сайта daryo.uz

Против расточительных свадебных мероприятий необднократно высказывался и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Стремясь ему угодить, в августе прошлого года тогдашний хоким Ташкента Рахмонбек Усманов велел закрыть все столичные кафе и рестораны. Правда, позже такая ретивость столичного градоначальника была раскритикована главой государства.

В марте 2018 года появился проект правительственного постановления, регламентирующего порядок проведения семейных мероприятий. Законодатели предложили установить общественный контроль над торжествами, ограничив проведение свадеб по времени с 10:00 до 23:00, а по количеству гостей – до 150 человек. Для регистрации брака и прибытия жениха и невесты в банкетный зал разрешили использовать не более двух автомобилей.

В Узбекистане проведение свадебных торжеств пытались ограничить и при первом президенте страны Исламе Каримове. Однако сами чиновники выполнять требования главы государства не спешили, тратя на свои торжества огромные средства, остальные жители равнялись на них, стараясь выглядеть "не хуже других".

Первым решил сменить тренд самый молодой член правительства Узбекистана – заместитель министра образования Алишер Садуллаев. Накануне начала священного для мусульман месяца Рамадан (Рамазан) он на своей странице в Facebook объявил о помолвке и написал, что у него будет "образцовая и суперскромная свадьба". Чиновник призвал молодежь последовать примеру и установить в стране тренд #ixcham_tōy (скромная свадьба).
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 13:01
Не только свадьбы,любые коллективные мероприятия сейчас ,какое то расточительство,в большинстве своём.
 
-2
  • Ареке
  • Oga_ST
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:51
Bul yeki júzdilik. Qymbat, ári saltanatty toılar bola bermek, zaman muny kórsetip jatyr. Óıtkeni, adam balasy ár-qashan ózimshildik qasıetpen ómir súredi. Bul jaman yemes, jaı, adam balasy ózinshe bir tulģa. Yeshkim yeshkimge uqsaģysy kelmeıdi, bul tabıģat.
Yeger, qalyqtyń toılary birdeı, ári arzan bolsa, toılardy árlendirý salasynda eńbek yetip kún kórisin taýyp júrgen qanshama myńdaģan qalyq jumyssyz qalady. Al, Ózbek yelinde jumyssyzdyqtyń qal-jaģdaıy bárine málim.
 
 

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