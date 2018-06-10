Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти - ученые

Ученые Копенгагенского университета (Дания) выяснили, что чувство одиночества увеличивает риск осложнения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти у мужчин и женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.



В исследовании приняли участие 13 436 пациентов с ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечной недостаточностью или болезнью сердечного клапана. Добровольцы заполняли анкеты, в которых указывали состояние своего физического и психологического здоровья, образ жизни, включая склонность к вредным привычкам, а также проживание с другими людьми.



В предыдущих исследованиях было показано, что одиночество связано с ишемической болезнью сердца и инсультом. Однако результаты новой работы продемонстрировали, что одиночество и социальная изоляция пациентов способствовали осложнениям вне зависимости от типа сердечно-сосудистых заболеваний, которыми они страдали. Эта зависимость сохраняется при учете дополнительных факторов, включая курение, употребление алкоголя, вес, возраст и уровень образования.



При этом риск преждевременной смерти у мужчин и женщин увеличивался примерно в два раза. Кроме того, чувство одиночества способствовало депрессии, тревоге и ухудшению качества жизни.