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Трамп обвинил премьера Канады во лжи и назвал его высказывания непорядочными

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 13:17
Трамп обвинил премьера Канады во лжи и назвал его высказывания непорядочными
© AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп обвинил в субботу канадского премьер-министра Джастина Трюдо во лжи и назвал его высказывания "очень непорядочными и нерешительными". Соответствующую запись глава Белого дома сделал в своем Twitter, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что Трюдо выступил с "ложными заявлениями" на пресс-конференции по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки". Трамп рассказал, что премьер был с ним "кротким и мягким". Однако, по словам главы Белого дома, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой".

"Очень непорядочно и нерешительно (с его стороны)", - дал оценку президент США. По его словам, американские таможенные пошлины "стали ответом" на канадские налоговые сборы в размере "270 процентов с молочной продукции", поставляемой из США.

Также Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи. Об этом он также сообщил в Twitter.

"Основываясь на ложных заявлениях (канадского премьер-министра) Джастина (Трюдо) на его пресс-конференции (по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки") и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем (введение) пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!" - отметил он.

Ранее 9 июня Трюдо сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося в Канаде.

"Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран", - сказал он, говоря о результатах встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7.

В неформальное объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Источник: Today.kz
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