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Казахстан входит в топ-3 по числу поездок в Россию

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 16:50
Казахстан входит в топ-3 по числу поездок в Россию
Иллюстративное фото
Агентство ТурСтат проанализировало данные по въездным поездкам в Россию за первый квартал 2018 года, передает Today.kz.

Число туристских поездок из Казахстана в Россию составило 656 тысяч, не изменившись по сравнению в прошлым годом. Въездной туризм в РФ в 2018 году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.

Китай (216 тысяч поездок, плюс 18 процентов по сравнению с первым кварталом 2017 года) и Южная Корея (34 тысячи, плюс 48 процентов) стали лидерами роста въездного туризма в Россию в 2018 году по итогам первых трех месяцев.

Финляндия, Польша, Эстония, Германия, Латвия и Литва стали лидерами среди стран Евросоюза по числу въездных туристских поездок в Россию за три месяца 2018 года. Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за три месяца этого года составило 4,3 миллиона, а за 2017 год - более 24 миллионов.

10 стран въездного туризма в Россию:

1. Украина – 1,556 тысячи (минус один процент)

2. Казахстан, – 656 тысяч (0 процентов)

3. Китай – 216 тысячи – (плюс 18 процентов)

4. Финляндия – 204 тысяч (минус 13 процентов)

5. Азербайджан – 193 тысяч ( плюс семь процентов)

6. Польша – 163 тысяч (минус 14 процентов)

7. Армения – 122 тысяч (минус семь процентов)

8. Молдова – 111 тысяч (плюс четыре процента)

9. Абхазия – 105 тысяч (плюс 14 процентов)

10. Кыргызстан – 88 тысяч (плюс шесть процентов).
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:56
Жергiлiктi
Men sony jazyp otyrym ģoı, passport kerek yemes.
 
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Жергілікті (Посетители) Сегодня, 18:12
Quwanysh Atshybaiuly,
Мен 2000ж бастап барып жүрмін Ресейге, жеке куәлікпен
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:30
Reseı Odaģyna barý úshin passport kerek yemes. Sebebi sol bolar.
 
 

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