Казахстан входит в топ-3 по числу поездок в Россию

Агентство ТурСтат проанализировало данные по въездным поездкам в Россию за первый квартал 2018 года, передает Today.kz.
Число туристских поездок из Казахстана в Россию составило 656 тысяч, не изменившись по сравнению в прошлым годом. Въездной туризм в РФ в 2018 году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.
Китай (216 тысяч поездок, плюс 18 процентов по сравнению с первым кварталом 2017 года) и Южная Корея (34 тысячи, плюс 48 процентов) стали лидерами роста въездного туризма в Россию в 2018 году по итогам первых трех месяцев.
Финляндия, Польша, Эстония, Германия, Латвия и Литва стали лидерами среди стран Евросоюза по числу въездных туристских поездок в Россию за три месяца 2018 года. Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за три месяца этого года составило 4,3 миллиона, а за 2017 год - более 24 миллионов.
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