Казахстан входит в топ-3 по числу поездок в Россию

Агентство ТурСтат проанализировало данные по въездным поездкам в Россию за первый квартал 2018 года, передает Today.kz.



Число туристских поездок из Казахстана в Россию составило 656 тысяч, не изменившись по сравнению в прошлым годом. Въездной туризм в РФ в 2018 году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.



Китай (216 тысяч поездок, плюс 18 процентов по сравнению с первым кварталом 2017 года) и Южная Корея (34 тысячи, плюс 48 процентов) стали лидерами роста въездного туризма в Россию в 2018 году по итогам первых трех месяцев.



Финляндия, Польша, Эстония, Германия, Латвия и Литва стали лидерами среди стран Евросоюза по числу въездных туристских поездок в Россию за три месяца 2018 года. Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за три месяца этого года составило 4,3 миллиона, а за 2017 год - более 24 миллионов.



10 стран въездного туризма в Россию:



1. Украина – 1,556 тысячи (минус один процент)



2. Казахстан, – 656 тысяч (0 процентов)



3. Китай – 216 тысячи – (плюс 18 процентов)



4. Финляндия – 204 тысяч (минус 13 процентов)



5. Азербайджан – 193 тысяч ( плюс семь процентов)



6. Польша – 163 тысяч (минус 14 процентов)



7. Армения – 122 тысяч (минус семь процентов)



8. Молдова – 111 тысяч (плюс четыре процента)



9. Абхазия – 105 тысяч (плюс 14 процентов)



10. Кыргызстан – 88 тысяч (плюс шесть процентов).

