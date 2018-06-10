Назарбаев рассказал, какие подарки дарят друг другу президенты

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, какие подарки дарят друг другу главы государств, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Обычно главы государств что-то дарят. Если хотите знать, что мне подарили, то сходите в музей. Там все стоит. Отсюда всегда красивую вазу...Музей президента есть в Библиотеке Первого Президента и в Музее Первого Президента. Все что дарится, туда передается. Вчера мне подарили шелковый материал размером в 15 метров, там горы Китая и надпись. Такая практика есть (среди глав государств - Прим. автора), речь не о дорогих, ценных подарках. Это не прилично делать. Знак внимания очень важен", - сказал Глава государства на пресс-конференции для казахстанских журналистов в Циндао.



По словам Нурсултана Назарбаева, он подарил серебряное изображение горного барса. Также Глава государства прокомментировал подаренный президенту России Владимиру Путину орден дружбы КНР во время его официального визита в Китай.



"Насчет Владимира Путина, председатель КНР Си Цзиньпин наградил его орденом, я это очень одобряю. Я еду поддержать его на открытии чемпионата мира по футболу. Хотя нужно ходить на финальные игры, но я еду. Некоторые же бойкотируют, не хотят. Мы близкие друзья, мы должны приехать, отношения между главами государств складываются разные, в дружественных отношениях возникает дружба, но дружба политиков - это не любовь. Политическая дружба, человеческая, но бывает и то, и другое. За твоей спиной интересы страны, государства, которым ты руководишь. И в этих условиях все может быть при встрече, и разговоры другие, и подарки другие", - ответил Глава государства.



Напомним, Глава государства прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в Китай с государственным визитом. В течение двух дней Нурсултан Назарбаев находился в Пекине. Сегодня, 10 июня он принял участие в 18-ом заседании Совета глав государств-членов ШОС в Циндао.