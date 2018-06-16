Тренер Головкина предрек "Канело" поражение нокаутом в поединке 15 сентября

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона WBA Super/WBC и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина считает, что 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) его подопечный нокаутирует мексиканца Сауля Альвареса, пишут Vesti.kz. Правда, для этого необходимо, чтобы претендент сдержал слово и принял рубку с чемпионом, а не наматывал круги по периметру ринга, как это было в первом бою, отметил Санчес.
"Мы надеемся, что "Канело" прекратит убегать и сделает то, что обещал - устроит с Головкиным настоящую бойню. Головкин будет атаковать. Впрочем, как всегда. И если Альварес будет драться так, как обещал, то Головкин его нокаутирует. Надеемся на то, что 15 сентября мы подарим болельщикам незабываемый классический бой, который войдет в историю. Бой, который останется надолго в памяти людей, ведь в этот день Головкин нокаутирует Альвареса", - приводит слова Санчеса vRINGe.com.
Боксеры должны были провести матч-реванш 5 мая, но Сауль "Канело" Альварес попался на допинге и был дисквалифицирован на полгода. Несмотря на это, Геннадий Головкин 5-го мая встретился с с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном. В итоге, Мартиросян был нокаутирован во втором раунде.
При этом переговоры о проведении второго боя Головкина и Альвареса в сентябре 2018 года долго не приносили результата из-за разногласий сторон по финансовым условиям. Лишь недавно представители казахстанца и мексиканца пришли к компромиссу в этом вопросе и договорились о бое 15 сентября в Лас-Вегасе, где год назад их первый поединок не выявил сильнейшего.
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