Жомарту Ертаеву продлили домашний арест в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы Алексей Черников, передает Tengrinews.kz.
"Ертаеву Пресненский суд Москвы продлил домашний арест до 8 ноября", - сообщил Черников.
Напомним, что в мае 2018 года казахстанский банкир и предприниматель Жомарт Ертаев был задержан в центре столицы России, у бизнес-центра "Москва-Сити". Пресненский суд Москвы 11 мая отправил его под домашний арест.
13 июня прокуратура Москвы требовала заключить Ертаева в СИЗО для последующей его экстрадиции в Казахстан. Однако Московский городской суд отклонил жалобу и оставил Ертаева под домашним арестом.
Как прокомментировали ранее в МВД Казахстана, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", Ертаев якобы "пролоббировал" получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также "осуществлял действия с целью невозврата заемных средств".
Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по статье "Мошенничество" УК РК.
По информации МВД РК, решается вопрос об экстрадиции Ертаева в Казахстан.
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