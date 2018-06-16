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Гигантский питон проглотил женщину в Индонезии

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Гигантский питон проглотил женщину в Индонезии
Кадр видео.
На острове Сулавеси (Индонезия) из желудка восьмиметрового питона достали мертвую женщину. Змея проглотила ее по пути к огороду, сообщает телеканал НТВ со ссылкой на газету The Jakarta Post.

Как сообщило местное издание, в четверг поздним вечером 54-летняя Ва Тиба пошла проверить посадки на участке, расположенном примерно в километре от ее дома. Утром следующего дня ее семья забила тревогу.

Сестра бросилась на поиски, но обнаружила на земле только следы, обувь, фонарь и мачете. Женщина обратилась за помощью к местным жителям. Через несколько часов они нашли крупного питона с раздутым после еды желудком. Когда змею убили и вскрыли, внутри обнаружилось тело пропавшей.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:48
ģalamtordan beıne-jazbasyn qaradym. Óte qorqynyshty jaģdaı. Alyp jylannyń bizdiń óńirde bolmaıtynyna shúkir.
 
 

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