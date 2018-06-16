Парламент Португалии разрешил медицинскую коноплю

Однопалатный парламент Португалии подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о легализации медицинской конопли. При этом законодатели ранее отказались предоставить гражданам страны право выращивать ее в домашних условиях, передает Today.kz со ссылкой на DW.



В ходе голосования воздержалась лишь правая Народная партия. Теперь документ должен подписать президент страны Марселу Ребелу де Соуза.



"В стране существуют легальные плантации конопли, где выращивается сырье на экспорт. Тем не менее, в отличие от Италии, Канады и ряда штатов США, использование рецептурных препаратов с содержанием конопли в медицинских целях до сих пор не было официально разрешено", – пишет немецкий портал.



Издание отмечает, что в марте 2017 года аналогичный закон был принят в Германии. Он разрешает приобретение в аптеках каннабиса по рецепту. С 2019 года лекарственные препараты планируется производить не только из импортного сырья, но также из конопли, выращенной на территории ФРГ.



В начале января 2018 года с предложением полностью легализовать торговлю каннабисом выступил Союз служащих немецкой уголовной полиции (BDK): по мнению полицейских, существующие ограничения создают предпосылки для развития черного рынка. В то же время местные импортеры конопли пока говорят лишь о поставке каннабиса аптекам.

