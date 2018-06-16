Искусственный интеллект вернул голос потерявшему его радиоведущему из США

Технологическая компания из Шотландии благодаря искусственному интеллекту смогла вернуть голос американскому журналисту и радиоведущему Джейми Дюпре, передает Today.kz со ссылкой на Hi-News.ru. Как пишет портал, Дюпре потерял способность говорить по причине редкого неврологического отклонения.



Джейми Дюпре работает журналистом в Вашингтоне и ведет эфир на местной радиостанции WSB Atlanta. В 2016 году он начал терять голос. Ему поставили диагноз – дистония мышц языка. В результате этого заболевания люди теряют контроль над своим языком, что делает для них речь практически невозможной.



Дюпре был вынужден отказаться от работы на радио, но продолжил карьеру журналиста. Два года он не работал на радио, но уже в этом месяце вернется в эфир с новым голосом, который был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта. В этом ему помогла компания Cereproc.



Эта компания с 2006 года занимается текстом. За время своего существования она создала голоса для 250 человек, потерявших способность говорить. В случае с Дюпре компания обработала его голос из радиошоу, для того чтобы обучить нейронную сеть всем нюансам и особенностям голоса Дюпре.



Продукт компании Cereproc устанавливается на компьютер клиента, после чего клиент может напечатать все, что хочет сказать, и текст будет проговорен когда-то потерянным голосом.



Примечательно то, что компания работает и с людьми, которые никогда не умели говорить. Они могут получить тот голос, который хотят получить. Кроме того, компания может возродить голос умерших известных людей.

