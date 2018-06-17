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В Нацбанке РК прокомментировали слухи о падении курса тенге

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 10:16
В Нацбанке РК прокомментировали слухи о падении курса тенге
Фото: today.kz
Национальный банк Казахстана выступил с заявлением относительно распространяемых в мессенджерах слухах о падении курса тенге и уровне инфляции, передает Today.kz со ссылкой на "Капитал".

Информация о рисках для обменного курса тенге и росте инфляции не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Нацбанка.
"В настоящее время явные и ощутимые риски отсутствуют. Годовая инфляция продолжает снижение внутри целевого коридора и в мае составила 6,2 процента. С начала года снижение темпов наблюдается по всем компонентам инфляции – продовольственным и непродовольственным товарам, а также услугам для населения. Факторы, оказывающие влияние на инфляционные процессы в стране, благоприятные. Инфляционные ожидания также снижаются, в мае данный показатель составил 6,0 процентов", – пояснили в Нацбанке.

Также отмечается, что на курс тенге благоприятно влияет ситуация на мировом рынке нефти: цена в среднем формируется на уровне, близком к 70 долларам за баррель. Как следствие улучшается платежный баланс страны.

"Незначительные колебания обменного курса тенге, наблюдаемые в последнее время, связаны, прежде всего, с повышением сезонного спроса на иностранную валюту из-за сезона отпусков. Другим фактором является повышение ставок ФРС США, в результате вполне ожидаемо наблюдается укрепление доллара США на мировых рынках и незначительный отток капитала с развивающихся рынков", – сообщает финрегулятор.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:11
Ulttyq banktyń sózine senetin azamattarymyz qaldy ma jalpy.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:56
Подобные разъяснения были и раньше.
Единожды солгавши...
 
 

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