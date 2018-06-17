«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Июня
+32...+35
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 336.39 KZT
  • €1 = 390.28 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 10:24
Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Не секрет, что сфера деятельности со временем накладывает отпечаток на личность человека, его поведение и отношение к окружающим и жизни. Происходит так называемая "профессиональная деформация". Касается это и повседневного общения среди коллег.

Однако многие из устоявшихся выражений могут покоробить слух человека, далекого от того или иного рода занятий. Человеку, далекому от врачевания, медицинские профессионализмы (слова и выражения, свойственные речи представителей той или иной профессии или сферы деятельности. - Авт.) могут показаться жестокими и циничными. Однако жаргонизмы служат для упрощения общения.

В критической ситуации жизнь человека зависит не только от скорости принятия решений, но и скорости коммуникации врачей и медсестер. Тут уж не до выговаривания сложных медицинских терминов и названий лекарств - главное, чтобы напарник тебя понял. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, какие жаргонные и сленговые выражения используются у врачей.

"Ладья Харона" - медицинская каталка. (Харон - в древнегреческих мифах перевозчик душ умерших через реку Стикс в Аид (подземное царство мертвых. - Авт.)
"Консервы" - пациенты, находящиеся на консервативном лечении.
"Белочка" - белая горячка, психотическое расстройство при зависимости от алкоголя.
"Веник" - пациент с венерическим заболеванием.
"Мерзавцы" - пациенты с обморожениями.
"Дискотека" или "Цветомузыка" - включенные сирена и мигалки машины скорой помощи.
"Завести больного" - восстановить синусовый (нормальный) ритм после остановки сердца.
"Гармошка" - аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с ручным приводом.
"Привезли пациента на гармошке" - скорая доставила пациента, подключенного к аппарату ИВЛ.
"Жаба" - стенокардия.
"Зебра" или "Скрипач" - больной после демонстративной попытки суицида с типичными поверхностными резаными ранами предплечья.
"Клиент" - пациент, чаще всего скорой помощи.
"Клиника" - клиническая смерть.
"Мерцалка", "мерцуха" - мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий.
"Мишура" - пленка электрокардиографа. Обычно свернута в рулон, случайно выпущенная из рук разворачивается наподобие серпантина.
"Нарушняк" - острое нарушение мозгового кровообращения.
"Непруха" - кишечная непроходимость.
"НЛО" - неподвижно лежащий объект. Чаще всего больной, находящийся в коме.
"Острый шлангит" - диагноз, который ставится симулянту. При систематической симуляции используется обозначение "хронический гофринозный шлангит".
"Отпустить" - не препятствовать смерти безнадежно больного в терминальном состоянии.
"Парашютисты" - пациенты, получившие травмы при падении с высоты.
"Подключичка" - пластиковый венозный катетер в подключичной вене.
"Рецидивист" - больной с рецидивом (повторением) болезни.
"Стрелять", "стукать" - восстанавливать работу сердца при помощи электрического разряда дефибриллятора.
"Телевизор" - рентгеноскопия.
"Труба" - пластиковая трубка для введения в трахею (интубации), используется для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Посадить на трубу - заинтубировать пациента.
"Уши" - фонендоскоп.
"Утюги" - электроды дефибриллятора.
"Шарманка" - электрокардиограф (аппарат для записи ЭКГ - электрокардиографии).
"Шпагоглотатель" - пациент с металлическими инородными телами в желудочно-кишечном тракте (скрепки, иглы и другое), проглоченными якобы случайно.

Слегка циничное отношение медработников к жизни оправдывают постоянное напряжение и груз ответственности.

"Еще одна причина использования медицинского сленга в повседневном общении - это желание дистанцироваться от негатива, вызванного спецификой медицинской профессии, снять эмоциональное напряжение, стресс, вызванный постоянным осознанием ответственности за жизни пациентов. Синдром эмоционального выгорания приводит к деперсонализации пациентов, которых врачи называют не по имени, а по названию заболевания: язвенник, диабетик, ревматик, гипертоник, сердечник", - признался один из врачей.

Также врачи отмечают, что есть разные варианты сокращений диагнозов, особенно если они очень длинные. Но в медицинском сообществе это не приветствуется. "Все-таки врач - это не просто человек в халате, это интеллигентный и образованный человек. А значит, должен объясняться и говорить соответственно", - подытожил он.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:10
NLO-nyń tolyq anyqtamasyn bilip júretin boldyq.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 12:02
Цитата: Ingul
гинеколога не называю же пи...к?

 Попирая грубость шутим над другом он работает проктологом мы его так и зовём "писькин доктор". lol Он не в претензии кстати. podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 11:53
Вспомнился анекдот когда стоматолог обижается, когда его называют - зубник.
- Вот тебя гинеколога не называю же пи...к?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика