Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами

Не секрет, что сфера деятельности со временем накладывает отпечаток на личность человека, его поведение и отношение к окружающим и жизни. Происходит так называемая "профессиональная деформация". Касается это и повседневного общения среди коллег.
Однако многие из устоявшихся выражений могут покоробить слух человека, далекого от того или иного рода занятий. Человеку, далекому от врачевания, медицинские профессионализмы (слова и выражения, свойственные речи представителей той или иной профессии или сферы деятельности. - Авт.) могут показаться жестокими и циничными. Однако жаргонизмы служат для упрощения общения.
В критической ситуации жизнь человека зависит не только от скорости принятия решений, но и скорости коммуникации врачей и медсестер. Тут уж не до выговаривания сложных медицинских терминов и названий лекарств - главное, чтобы напарник тебя понял. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, какие жаргонные и сленговые выражения используются у врачей.
"Ладья Харона" - медицинская каталка. (Харон - в древнегреческих мифах перевозчик душ умерших через реку Стикс в Аид (подземное царство мертвых. - Авт.) "Консервы" - пациенты, находящиеся на консервативном лечении. "Белочка" - белая горячка, психотическое расстройство при зависимости от алкоголя. "Веник" - пациент с венерическим заболеванием. "Мерзавцы" - пациенты с обморожениями. "Дискотека" или "Цветомузыка" - включенные сирена и мигалки машины скорой помощи. "Завести больного" - восстановить синусовый (нормальный) ритм после остановки сердца. "Гармошка" - аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с ручным приводом. "Привезли пациента на гармошке" - скорая доставила пациента, подключенного к аппарату ИВЛ. "Жаба" - стенокардия. "Зебра" или "Скрипач" - больной после демонстративной попытки суицида с типичными поверхностными резаными ранами предплечья. "Клиент" - пациент, чаще всего скорой помощи. "Клиника" - клиническая смерть. "Мерцалка", "мерцуха" - мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий. "Мишура" - пленка электрокардиографа. Обычно свернута в рулон, случайно выпущенная из рук разворачивается наподобие серпантина. "Нарушняк" - острое нарушение мозгового кровообращения. "Непруха" - кишечная непроходимость. "НЛО" - неподвижно лежащий объект. Чаще всего больной, находящийся в коме. "Острый шлангит" - диагноз, который ставится симулянту. При систематической симуляции используется обозначение "хронический гофринозный шлангит". "Отпустить" - не препятствовать смерти безнадежно больного в терминальном состоянии. "Парашютисты" - пациенты, получившие травмы при падении с высоты. "Подключичка" - пластиковый венозный катетер в подключичной вене. "Рецидивист" - больной с рецидивом (повторением) болезни. "Стрелять", "стукать" - восстанавливать работу сердца при помощи электрического разряда дефибриллятора. "Телевизор" - рентгеноскопия. "Труба" - пластиковая трубка для введения в трахею (интубации), используется для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Посадить на трубу - заинтубировать пациента. "Уши" - фонендоскоп. "Утюги" - электроды дефибриллятора. "Шарманка" - электрокардиограф (аппарат для записи ЭКГ - электрокардиографии). "Шпагоглотатель" - пациент с металлическими инородными телами в желудочно-кишечном тракте (скрепки, иглы и другое), проглоченными якобы случайно.
Слегка циничное отношение медработников к жизни оправдывают постоянное напряжение и груз ответственности.
"Еще одна причина использования медицинского сленга в повседневном общении - это желание дистанцироваться от негатива, вызванного спецификой медицинской профессии, снять эмоциональное напряжение, стресс, вызванный постоянным осознанием ответственности за жизни пациентов. Синдром эмоционального выгорания приводит к деперсонализации пациентов, которых врачи называют не по имени, а по названию заболевания: язвенник, диабетик, ревматик, гипертоник, сердечник", - признался один из врачей.
Также врачи отмечают, что есть разные варианты сокращений диагнозов, особенно если они очень длинные. Но в медицинском сообществе это не приветствуется. "Все-таки врач - это не просто человек в халате, это интеллигентный и образованный человек. А значит, должен объясняться и говорить соответственно", - подытожил он.
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