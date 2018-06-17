Иван Дычко одержал шестую победу в профи

Казахстанский боксер тяжелого веса Иван Дычко одержал шестую победу на профессиональном ринге, сообщает Today.kz со ссылкой на СИА SPORTINFORM.
В Сент-Питерсберге (штат Флорида, США) Дычко провел поединок против опытного американского боксера Майкла Марроне. Поединок был запланирован на восемь раундов, но завершился досрочно. Казахстанец нокаутировал своего соперника уже в первом раунде.
Стоит отметить, Иван Дычко провел на профи ринге шесть боев и во всех одержал победы нокаутами. 32-летний Майкл Марроне потерпел девятое поражение при 21 победе.
Этим же утром в Канаде победы одержали другие казахстанские боксеры - Садриддин Ахмедов и Нурзат Сабиров.
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