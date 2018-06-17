Из-за искривления пути машинист экстренно затормозил – названа причина ЧП под Шу

В АО "НК "КТЖ" назвали причину схода вагонов в Жамбылской области, передает Today.kz."ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", – говорится в распространенной информации.Для расследования инцидента, отмечается в пресс-релизе, создана специальная комиссия при Комитете транспорта МИР РК.Тем временем горячая линия открыта в связи со сходом вагонов в Жамбылской области."В Департаменте по ЧС Жамбылской области организована горячая линия. Номера телефонов: 51-35-75, 51-41-67", – указывается в сообщении спасателей.Как уточнили в пресс-службе КЧС МВД РК, в результате аварии погиб один человек, четверо пострадали."17 июня в 13:25 в Шуйском районе на 1500 километре перегона Шыганак – Шу (второй пикет) произошел сход шести пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением Астана – Алматы (из них три вагона опрокинулось). В результате пострадало 4 человека, один из которых погиб (личности устанавливаются)", – отмечается в информации.На месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской.Пассажиры поезда были отправлены на станцию Шу на пассажирском поезде сообщением Астана - Кызылорда."В 15:10 на вертолете "Казавиаспас" на место происшествия вылетели первый заместитель акима области Орынбеков Б.С., руководитель областного управления здравоохранения, руководство ДЧС Жамбылской области", – заключается в пресс-релизе.Отметим, что по информации от АО "НК "КТЖ" и КЧС МВД РК несколько разнится. По данным КТЖ, опрокинулись два вагона, хотя в КЧС говорят о трех.