Опровергнут миф о существовании безвредной дозы алкоголя

Распространенное мнение, что употребление небольших доз алкоголя может быть полезно для здоровья, нуждается в пересмотре. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, сообщает Tengrinews.kz.



Ученые проанализировали более тысячи материалов за период с 1990 по 2016 год, касающихся употребления алкоголя, а также данные о причинах смертей и об усугублении различных заболеваний граждан в возрасте от 15 до 95 лет, проживающих в 195 странах. Оказалось, что риск для здоровья человека минимален лишь при употреблении 0 граммов этанола в неделю.



По данным ученых, алкоголь привел к 2,8 миллиона смертей в 2016 году. Именно он был ведущим фактором риска преждевременной смертности и инвалидности в возрастной группе от 15 до 49 лет, на которую пришлось 20 процентов всех смертей.



Отметим, что данные выводы противоречат более ранним исследованиям, где говорилось, что умеренное употребление алкоголя может защитить, например, от сердечных заболеваний или диабета.



Авторы нового исследования рекомендуют правительствам пересмотреть политику борьбы с употреблением алкоголя, сосредоточив внимание на усилиях по снижению общего уровня потребления алкоголя населением.

