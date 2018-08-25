"Пьяный казахстанец приставал к участницам Азиады" - в НОК ответили на обвинения

В Национальном олимпийском комитете РК ответили на информацию в СМИ о "приставании" казахстанского атлета к спортсменкам на Азиатских играх в Джакарте, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что казахстанский атлет, имя которого не называется, в нетрезвом состоянии приставал к участницам соревнований, "пытаясь их поцеловать и пощупать". Случай якобы произошел 22 августа в столовой деревни для спортсменов Азиады.
В казахстанском НОК ответили, что на сегодняшний день в штаб НОК Казахстана в Индонезии не поступало никаких официальных заявлений от организационного комитета Азиатских игр.
"Поэтому мы не можем прокомментировать якобы произошедший инцидент с участием казахстанского спортсмена. Также ранее к нам никто не обращался за комментариями. Мы всегда открыты и готовы ответить на вопросы представителей СМИ", - прокомментировал официальный представитель НОК Казахстана Жигер Азбергенов.
Отметим, на счету Казахстана 32 медали на Азиаде-2018, из которых три золотые, семь серебряных и 22 бронзовые.
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