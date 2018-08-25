«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 25 Августа
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 360.55 KZT
  • €1 = 417.01 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Пьяный казахстанец приставал к участницам Азиады" - в НОК ответили на обвинения

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 11:57
"Пьяный казахстанец приставал к участницам Азиады" - в НОК ответили на обвинения
Фото ©REUTERS
В Национальном олимпийском комитете РК ответили на информацию в СМИ о "приставании" казахстанского атлета к спортсменкам на Азиатских играх в Джакарте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что казахстанский атлет, имя которого не называется, в нетрезвом состоянии приставал к участницам соревнований, "пытаясь их поцеловать и пощупать". Случай якобы произошел 22 августа в столовой деревни для спортсменов Азиады.

В казахстанском НОК ответили, что на сегодняшний день в штаб НОК Казахстана в Индонезии не поступало никаких официальных заявлений от организационного комитета Азиатских игр.

"Поэтому мы не можем прокомментировать якобы произошедший инцидент с участием казахстанского спортсмена. Также ранее к нам никто не обращался за комментариями. Мы всегда открыты и готовы ответить на вопросы представителей СМИ", - прокомментировал официальный представитель НОК Казахстана Жигер Азбергенов.

Отметим, на счету Казахстана 32 медали на Азиаде-2018, из которых три золотые, семь серебряных и 22 бронзовые.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика