Выпуск легковых машин вырос на 86 процентов за год в Казахстане

Производство легковых авто в Казахстане за январь-июль подскочило год к году сразу на 85,9 процента, до 16,1 тысячи единиц. Каждый второй автомобиль, проданный в июле, сделан в РК, передает Today.kz. Обзор рынка подготовили аналитики Energyprom.kz.
В денежном выражении по итогам семи месяцев объем выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов составил 103,8 миллиарда тенге. Это на 32,3 процента больше, чем годом ранее.
Почти 90 процентов производства пришлось на Восточно-Казахстанскую и Костанайскую области. Также в плюсе производство грузовых авто – на 3,5 процента за год, и прицепов, полуприцепов и контейнеров – на 61,6 процента.
По информации Ассоциации казахстанского автобизнеса, по итогам июля в Усть-Каменогорске предприятием "Азия Авто" собрано 1599 автомобилей. На костанайском "СарыаркаАвтоПром" произведено 828 единиц техники.
В Кокшетау "КАМАЗ Инжинринг" произвел 60 грузовиков, семипалатинские СемАЗ и Daewoo Bus Kazakhstan отгрузили 53 грузовика и пять автобусов соответственно. В Алматы Hyundai Trans Auto произвел 27 единиц техники.
Сбыт авто казахстанской сборки по итогам семи месяцев достиг 15,5 тысячи единиц (включая экспорт), что на 64 процента больше, чем в январе-июле прошлого года.
Рыночная доля отечественного автопрома выросла в июле до 49,7 процента.
Топ-10 наиболее популярных автомобилей местного производства по итогам семи месяцев возглавляют бренды Lada (6905), Hyundai (3097), Kia (1441), JAC (774) и Ravon (552). Десятку замыкают Chevrolet (542), Skoda (319), KAMAZ (245), Hyundai Trucks (136) и Peugeot (122).
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