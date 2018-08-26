Скончался американский сенатор Джон Маккейн

В субботу, 25 августа в США в возрасте 81 года скончался сенатор Джон Маккейн - один из самых влиятельных американских политиков. Об этом говорится в заявлении офиса Маккейна, опубликованном NBCNews.



"Политик ушел из жизни в окружение родных и близких. Он верно служил Соединенным Штатам в течение 60 лет", - говорится в заявлении. Чуть больше года назад сенатору-республиканцу поставили диагноз глиобластома (рак мозга). На днях стало известно, что Маккейн отказался продолжать лечение опухоли.



Джон Маккейн последовательно выступал за жесткую внешнюю политику, в том числе за санкции против России. В 1958–1981 годах служил в ВМС США летчиком палубной авиации. Воевал во Вьетнаме. В июле 1967 года едва не погиб при пожаре на авианосце "Форрестол". В октябре 1967 года самолет Маккейна был сбит советской ракетой над Ханоем, а сам пилот попал в плен. Был освобожден в 1973 году, когда Вьетнам и США подписали Парижские мирные соглашения. Вернувшись из Вьетнама, в 1974 году Маккейн окончил Национальный военный колледж в Вашингтоне и продолжил военную службу. Был морским офицером связи при Сенате США. В 1982 году был избран в Палату представителей от штата Аризона. В ноябре 1986 года был избран сенатором от штата Аризона. Переизбирался в сенат в 1992, 1998 и 2004, 2010 и 2016 годах.



В 2000 году был кандидатом в президенты, но проиграл Джорджу Бушу-младшему на "праймериз". В 2008 году участвовал в выборах президента США от республиканской партии, но проиграл Бараку Обаме. Был женат во второй раз, у него было семь детей: четыре сына, три дочери (он усыновил двух сыновей первой жены и удочерил сироту из Бангладеш) и четыре внука.