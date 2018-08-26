Самые опасные заболевания XXI века назвали медики

Медики определили самые опасные заболевания, угрожающие людям в XXI веке, передает Today.kz со ссылкой на "РЕН ТВ". Все они носят неинфекционный характер.



Как выяснили специалисты, наибольшее число летальных исходов наблюдается в результате сердечно-сосудистых заболеваний. От инфарктов и инсультов умирает до 18 миллионов человек в год.



На втором месте – онкологические заболевания. Медики полагают, что в большинстве случаев развитие рака связано с неправильным питанием и ухудшением экологической ситуации.



Угрозой номер три является ВИЧ. Вакцинация помогает защитить не более 30 процентов населения.

Самыми "неопасными" оказались различные инфекции. Однако в ближайшее десятилетие медики планируют создать препараты, которые защитят 80 процентов жителей планеты.