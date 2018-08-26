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Самые опасные заболевания XXI века назвали медики

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Самые опасные заболевания XXI века назвали медики
Фото из открытых источников
Медики определили самые опасные заболевания, угрожающие людям в XXI веке, передает Today.kz со ссылкой на "РЕН ТВ". Все они носят неинфекционный характер.

Как выяснили специалисты, наибольшее число летальных исходов наблюдается в результате сердечно-сосудистых заболеваний. От инфарктов и инсультов умирает до 18 миллионов человек в год.

На втором месте – онкологические заболевания. Медики полагают, что в большинстве случаев развитие рака связано с неправильным питанием и ухудшением экологической ситуации.

Угрозой номер три является ВИЧ. Вакцинация помогает защитить не более 30 процентов населения.
Самыми "неопасными" оказались различные инфекции. Однако в ближайшее десятилетие медики планируют создать препараты, которые защитят 80 процентов жителей планеты.
Источник: Today.kz
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