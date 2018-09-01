Казахстанка Клинова завоевала "золото" в турнире байдарок-одиночек на Азиаде

Инна Клинова финишировала первой в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров на Азиатских играх, сообщает Today.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанская спортсменка показала результат – 42,045, опередив ближайшую соперницу из Китая на 0,462 сек. Третье место за представительницей Японии. "Я рассчитывала на победу. Это настолько важные комплексные соревнования для страны, поэтому напряжение психологическое, конечно, чувствовалось. Не хотелось подвести всех. Я рада, что все так хорошо закончилось. Еще впереди "четверка", поэтому буду настраиваться на "четверку", – сказала победительница Азиатских игр.
Высшая награда Инны Клиновой стала 13-й для сборной РК в Индонезии.
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