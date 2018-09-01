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Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж
Фото akorda.kz
Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента сделал ряд поручений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Одним из важных вопросов является вовлечение самозанятых в систему социального обеспечения. Есть часть населения, которая не делает никаких отчислений с доходов и, соответственно, полноценно не охвачена пенсионной системой и мерами социальной поддержки. В этой связи разработаны необходимые законодательные изменения. Для упрощения регистрации самозанятого населения предлагается ввести единый совокупный платеж. Его уплата позволит самозанятым участвовать в системах медицинского социального страхования, а также пенсионного обеспечения", - отметил Глава государства.

Назарбаев заявил, что принятие этих изменений необходимо осуществить до конца этого года.

"Это особенно актуально в связи с переходом на обязательное социально-медицинское страхование", - обратился Нурсултан Назарбаев.

Ранее о необходимости введения единого совокупного платежа заявляли в Министерстве труда и социальной защиты.

В ходе совместного заседания палат Парламента Глава государства сообщил, какие вопросы могут быть отражены в его новом послании народу Казахстана.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Владимир (Посетители) Сегодня, 15:30
Я не работаю, к примеру с конца 90-х годов. Платить ничего само собой не должен. Когда мне переводят деньги друзья из-за границы - всегда берут 5%. Мне кажется этого вполне достаточно. Я должен где то регистрироватся теперь, не пойму? Что за законы они придумывают..?

Страховка мне не нужна даже бесплатно. Всю свою жизнь лечился на платной основе в частных клиниках.

в Анталии летают и на камри с лехусами понтуются


Вы сами-то были в Анталии? Как там можно отдыхать...Обычная пьянка и "море". Отдыхать хорошо в Лондоне, в Париже хорошо, да в той же Грузии, если с деньгами плохо...

Ну а камри...на вкус и цвет товарищей нет. Мне кажется это машина для бедных, но с понтами. Ездил на всех моделях, начиная с 20-ки ещё, кроме 70-ки.
 
-1
  • Владимир
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 14:04
все правильно, есть такие у нас, не работают, но в Анталии летают и на камри с лехусами понтуются
 
 

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