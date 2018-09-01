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Глава МИД РК высказался о последствиях антироссийских санкций США для Казахстана

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Глава МИД РК высказался о последствиях антироссийских санкций США для Казахстана
Фото: today.kz
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов высказался о возможных последствиях санкций, которые Соединенные Штаты Америки вводят в отношении России, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.

По мнению главы МИД РК, вопросом последствий противостояния двух крупных стран задается не только Казахстан, но и все остальные государства.
"Мы на уровне правительства по поручению Главы государства разрабатываем целый комплекс мер для того, чтобы наша экономика не пострадала от проводимой политики от имени той или иной страны, либо от имени того или иного интеграционного объединения", – сказал Абдрахманов в кулуарах совместного заседания палат Парламента РК.

Напомним, что в начале июня Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян, трех российских компаний и двух связанных с ними структур, базирующихся за рубежом. Обновленные списки были опубликованы на сайте ведомства.

Отметим, в апреле министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, к каким последствия готовится Казахстан в случае, если санкции Запада против России будут ощутимо влиять на казахстанскую экономику. Он сообщил, правительством были разработаны три сценария, которые предполагают увеличение курса доллара к рублю "70, 80, 90" и соответствующие повышение курса тенге.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:18
Наша экономика страдает не от внешней политики, а от внутренней!! тут к гадалке не ходи!
 
 

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