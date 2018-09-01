Казахстан завоевал последнюю медаль на Азиатских играх

Женская сборная Казахстана по регби заняла третье место на летних Азиатских играх, проходящих в Джакарте (Индонезия), сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



В матче за "бронзу" казахстанские спортсменки обыграли команду Тайланда со счетом 29:7.



Эта медаль стала для Казахстана последней на Азиаде-2018. Завтра, 2 сентября, в последний соревновательный день наши спортсмены выступать не будут.

Таким образом, в активе сборной Казахстана стало 76 медалей: 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые награды. Казахстан занял девятое общекомандное место в медальном зачете на летних Азиатских играх-2018 в Джакарте.

