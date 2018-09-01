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Казахстан завоевал последнюю медаль на Азиатских играх

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 18:55
Казахстан завоевал последнюю медаль на Азиатских играх
Иллюстративное фото
Женская сборная Казахстана по регби заняла третье место на летних Азиатских играх, проходящих в Джакарте (Индонезия), сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче за "бронзу" казахстанские спортсменки обыграли команду Тайланда со счетом 29:7.

Эта медаль стала для Казахстана последней на Азиаде-2018. Завтра, 2 сентября, в последний соревновательный день наши спортсмены выступать не будут.
Таким образом, в активе сборной Казахстана стало 76 медалей: 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые награды. Казахстан занял девятое общекомандное место в медальном зачете на летних Азиатских играх-2018 в Джакарте.
Источник: Tengrinews.kz
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