Простой способ похудения выявили ученые

Научная группа Университета Суррея в Англии выяснила, что снижению веса способствует поздний завтрак и ранний ужин, передает Today.kz со ссылкой на EurekAlert.



Ученые проанализировали, как на рацион питания и метаболические процессы в организме влияет изменение времени приема пищи. В эксперименте приняли участие 16 добровольцев в возрасте от 29 до 57 лет. Девять из них в течение 10 недель завтракали на полтора часа позже, чем обычно, а ужинали на полтора часа раньше. Остальные семь человек не меняли своих пищевых привычек. При этом все участники придерживались традиционного рациона питания и не соблюдали строгой диеты.



Выяснилось, что те, кто изменил время приема пищи, в среднем потеряли в два раза больше веса по сравнению с контрольной группой. Участники также отметили снижение аппетита и сокращение перекусов между приемами пищи.



"Хотя это исследование и небольшое, оно дало нам бесценное представление о том, как небольшие изменения во времени приема пищи могут принести пользу нашему организму. Уменьшение жировых отложений снижает шансы развития ожирения и связанных с ним заболеваний и таким образом существенно улучшает общее состояние организма", – поделился выводами доктор Джонатан Джонстон.



Полученные результаты ученые возьмут на вооружение во время более масштабных научных трудов о пищевых привычках.