Сколько заработали казахстанские спортсмены за медали Азиады-2018

В Индонезии сегодня, 2 сентября, завершится летняя Азиада-2018. Последний день соревнований пройдет без участия казахстанских спортсменов. Сборная Казахстана покидает Индонезию с 76 медалями, из которых 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовых. Vesti.kz посчитали, сколько заработали отечественные спортсмены за победу на этих Играх.
Выплаты премиальных за Азиаду и другие соревнования регулируются постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года. За золотую медаль полагается 10 тысяч долларов, за серебряную - пять тысяч, а за бронзовую - три тысячи.
Если спортсмен завоевал две и более медалей на Азиаде, то его премируют за каждую из наград - например, велогонщик Алексей Луценко получит 20 тысяч долларов за два золота, а пловец Дмитрий Баландин - девять тысяч за три бронзы.
В постановлении также говорится, что вознаграждение за медали в командных видах спорта и эстафетах выплачивается всем спортсменам в стопроцентном размере - например, каждый из 13 игроков мужской сборной Казахстана по водному поло получит по 10 тысяч долларов за золото.
Казахстанские чемпионы Азиады-2018 в общей сложности получат 320 тысяч долларов, серебряные призеры - 225 тысяч, а бронзовые - 222 тысячи. Общая сумма выплат спортсменам составит 767 000 долларов (более 276 миллионов 480 тысяч тенге).
Другая схема выплат призовых предусмотрена для тренеров. В отличие от Универсиады или Олимпиады, наставники за медали Азиады получают меньше, чем спортсмены. За золото континентальных Игр тренеру полагается пять тысяч долларов, за серебро - три тысячи, а за бронзу - две тысячи. Эта сумма затем также делится между первыми и личными тренерами. Все тренеры казахстанских чемпионов Азиады-2018 получат 160 тысяч долларов, серебряных призеров - 135 тысяч, а бронзовых - 148 тысяч. Общая сумма выплат тренерам составит 443 тысячи долларов (более 161 миллиона 158 тысяч тенге).
Таким образом, Казахстан потратит на премирование спортсменов и тренеров более 1 миллиона 210 тысяч долларов (более 440 миллионов 185 тысяч тенге). Выплаты производятся из республиканского бюджета по текущему курсу Нацбанка РК.
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