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Нурсултан Назарбаев: Нет ближе народов, чем казахи и кыргызы

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 21:33
Нурсултан Назарбаев: Нет ближе народов, чем казахи и кыргызы
Фото: akorda.kz
Глава государства поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики и пожелал братскому народу спокойствия, стабильности и благополучия. Президент РК находится с визитом в Чолпон-Ата, передает Today.kz со ссылкой на Акорду.

"Нет ближе народов, чем казахи и кыргызы. С первого дня независимости я всегда поддерживал Кыргызстан", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что между двумя странами подписана дорожная карта, и эффективно работает межправительственная комиссия.

Нурсултан Назарбаев: Нет ближе народов, чем казахи и кыргызы


"С момента Вашего избрания мы часто встречались, обсудили много вопросов. Двусторонние отношения поднимаются на новый уровень. Растет торговля. На сегодняшний день все вопросы между нашими странами решены, включая приграничные", – заявил Глава государства.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения посетить Чолпон-Ату с визитом и отметил дружеский характер отношений между двумя странами.

Напомним, что в Кыргызстане Президент Казахстана примет участия в XI саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Ожидается, что Назарбаев посетит открытие ІІІ Всемирных игр кочевников на Иссык-Куле.
Источник: Today.kz
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