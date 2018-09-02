Нурсултан Назарбаев: Нет ближе народов, чем казахи и кыргызы

Глава государства поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики и пожелал братскому народу спокойствия, стабильности и благополучия. Президент РК находится с визитом в Чолпон-Ата, передает Today.kz со ссылкой на Акорду."Нет ближе народов, чем казахи и кыргызы. С первого дня независимости я всегда поддерживал Кыргызстан", – сказал Нурсултан Назарбаев.Президент Казахстана подчеркнул, что между двумя странами подписана дорожная карта, и эффективно работает межправительственная комиссия."С момента Вашего избрания мы часто встречались, обсудили много вопросов. Двусторонние отношения поднимаются на новый уровень. Растет торговля. На сегодняшний день все вопросы между нашими странами решены, включая приграничные", – заявил Глава государства.В свою очередь Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения посетить Чолпон-Ату с визитом и отметил дружеский характер отношений между двумя странами.Напомним, что в Кыргызстане Президент Казахстана примет участия в XI саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Ожидается, что Назарбаев посетит открытие ІІІ Всемирных игр кочевников на Иссык-Куле.