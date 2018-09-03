Американка убила неверного мужа с помощью глазных капель

Жительница Южной Каролины была арестована по обвинению в убийстве мужа, которого она отравила с помощью глазных капель, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на New York Post.



По данным полиции, 64-летний Стивен Клейтон был найден мертвым в собственном доме. Предполагалось, что он умер в результате падения с лестницы.



Однако вскрытие показало наличие большого количества химикатов в организме мужчины. В ходе допроса супруга погибшего призналась, что в течение трех дней она добавляла в воду мужа капли для глаз. Как объяснили медэксперты, при попадании в организм активное вещество лекарства действует как нейротоксин и начинает атаковать нервную систему.



Как отмечает издание, несколько лет назад женщина жаловалась в Сети на измены мужа.