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Что нужно знать перед покупкой земли в Казахстане

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 10:36
Что нужно знать перед покупкой земли в Казахстане
Иллюстративное фото:kn.ks.ua
Многие казахстанцы годами копят деньги, чтобы купить землю и построить на ней свой дом. Но при этом существует риск, что можно лишиться участка, если землю не использовать или если объекты на территории попадут под снос. В управлении по контролю за использованием и охраной земель Алматы рассказали о ньюансах, на которые стоит обратить внимание перед покупкой земельного участка, передает корреспондент Tengrinews.kz. Во первых, нужно собрать информацию о предыстории приглянувшегося земельного участка.

"При покупке земельного участка необходимо удостовериться в отсутствии арестов, обременений, ограничений или других юридических притязаний третьих лиц. Это производится нотариусом при заключении сделки по базе данных юстиции. Таким образом, потенциальному покупателю не нужно собирать какие-либо документы и обращаться в государственные органы", - объясняют в управлении по контролю за использованием и охраной земель. Во вторых, можно узнать и про будущие планы на этот земельный участок.

Перед покупкой нужно необходимо удостоверится, не входит ли выбранная земля в список земельных участков, на которых должен состояться снос объектов.

"Некоторые землепользователи полагают, что при покупке земельного участка на рынке, а не у государства, земельный участок не подлежит изъятию. Это не соответствует действительности. Подлежат изъятию все неиспользуемые земельные участки, то есть пустующие земельные участки в течение трех лет с момента предоставления. Исключение составляют земельные участки, предоставленные гражданам, то есть, физическим лицам, для индивидуального жилищного строительства. Чтобы узнать подпадает ли участок под снос, можно зайти на сайт управления архитектуры и градостроительства almaty.uaig.kz или almaty.genplan.kz, где отражены районы, намечаемые для строительства различного рода объектов: метро, развязки и так далее. Для этого нужно на сайте вбить кадастровый номер земельного участка или район, где он находится", - информируют в управлении.

Стоит отметить, что землю лучше использовать сразу, а не держать, ожидая пока ее цена подрастет. В случае такого злоупотребления земельный участок может перейти государству. Так у бизнесменов изъяли не использованные под ТРЦ, ЖК и гостиницу земли в Алматы. Как поясняют чиновники, земельные участки, предоставленные для строительства объектов, в том числе коммерческого назначения или индивидуального жилищного строительства, могут принудительно изъять, если они не используются по назначению в течение трех лет с момента их предоставления. Также в управлении по контролю за использованием и охраной земель Алматы отмечают, что земельные участки, предоставленные под крестьянские или фермерские хозяйства, подлежат изъятию, если они не будут использованы по назначению 2 года подряд.

По данным ведомства, кадастровая стоимость одного квадратного метра в Алматы составляет 6200 тенге, который в зависимости от места расположения земельного участка умножается на поправочный коэффициент от 0,68 до 1,5. В ведомстве отмечают, что приобрести земельные участки можно только через аукцион.
Источник: Tengrinews.kz
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