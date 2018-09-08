50 миллионов долларов: озвучена сумма гонораров Головкина и Альвареса за рематч

Озвучена сумма гонораров Головкина и Альвареса за рематч, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



За второй бой с "Канело" Геннадий Головкин получит 20 миллионов долларов. Мексиканцу же заплатят 30 миллионов долларов.



Также боксеры получат долю от платных трансляций HBO PPV.

Здесь мексиканцу тоже достанется большая часть, поскольку именно благодаря ему сейчас растут продажи PPV и билетов.



Отмечается, что в первом поединке Альварес заработал 50 миллионов долларов. Головкину же достались 20 миллионов долларов. Причем этот доход является крупнейшим в карьере казахстанца.



Альварес должен был встретиться с Головкином еще 5 мая 2018 года, но поединок был перенесен. Выступления "Канело" были приостановлены на полгода из-за найденных следов запрещенного препарата в его крови (кленбутерола).



Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) в бою против Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) будет бороться за пояса WBA (Super), IBO и IBF.



Также они будут сражаться за звание линейного чемпиона в среднем весе и за чемпионский пояс журнала The Ring.



Головкин обладает титулами суперчемпиона по версии WBA с июня 2014 года и чемпиона мира по версии IBO с 2011 года, чемпиона мира по версии IBF с 2015 года. Титул чемпиона мира по версии WBC Головкин получил после отказа Сауля "Канело" Альвареса провести бой в 2016 году.



Бой Головкин – Альварес покажут в прямом эфире Qazaqstan и Qazsport, также его можно посмотреть в мобильном приложении Qazaqstan TV.

